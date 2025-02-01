Berrak Tüzünataç ile Didem Soydan, hasret giderdi

Bir süredir Berrak Tüzünataç ile görüşmediğini ifade eden Didem Soydan ise "Hasret gidereceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde özel bir çekim için Tayland’da bulunan Didem Soydan, güzel bir seyahat olduğunu ifade etti.