Berrak Tüzünataç ile Didem Soydan, hasret giderdi
Yakın dostlar; Berrak Tüzünataç ile Didem Soydan, Nişantaşı'nda görüntülendi
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Didem Soydan, Nişantaşı'ndaki bir mekânda buluşurken objektiflere yansıdı.
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Elinde kıyafet kılıfı olan Berrak Tüzünataç, özel bir çekime geldiğini söyledi.
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Bir süredir Berrak Tüzünataç ile görüşmediğini ifade eden Didem Soydan ise "Hasret gidereceğiz" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde özel bir çekim için Tayland’da bulunan Didem Soydan, güzel bir seyahat olduğunu ifade etti.
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Didem Soydan, paylaştığı fotoğraflara gelen eleştirel yorumlar için ise "Çok fazla umursamıyorum. Artık alıştık" açıklamasında bulundu.