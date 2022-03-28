Gelinlik defilesinde podyuma çıktı

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Geçtiğimiz gün Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneği'nin birlikte düzenlediği 'Başarılı Kadınlar Onur Ödülü Töreni'nde ayrıca bir de gelinlik defilesi gerçekleştirildi.

'Acil Aşk Aranıyor', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Kardeş Payı' adlı dizilerde yer aldıktan sonra 'Elif' adlı dizide 'Hümeyra' karakterini canlandıran Berna Keskin, podyumda gelinlikle yürüdü.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel projelerde modellik de yapan Keskin, "Mesleğimi çok seviyorum ama podyumda olmak da ayrı keyifliydi. Kadınlar yararına düzenlenen her projede yer almaya hazırım." diye konuştu.