Berkshire Hathaway'de büyük değişim! 4,3 milyar dolarlık Alphabet yatırımı ve Apple hisselerinde gerileme

Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın Ocak 2026'da görevi Greg Abel'e devretmeden önceki son çeyrek portföy detaylarını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde şirketin Alphabet'te 17,85 milyon hisseyle 4,3 milyar dolarlık yeni bir pozisyon aldığı ortaya çıktı. Bu yatırım, Buffett'ın teknoloji şirketlerinden uzak durma eğilimine rağmen dikkat çekici bir hamle olarak görülüyor.

ALPHABET YATIRIMI SÜRPRİZ ETKİSİ YARATTI

Berkshire'ın Alphabet hisseleri, şirketin ABD listeli portföyünde 10. en büyük pozisyon haline geldi. Buffett geleneksel olarak değer yatırımı yapan ve teknoloji sektöründen kaçınan bir yatırımcı olsa da Apple'ı "tüketici ürünleri şirketi" olarak nitelendirerek istisna yapmıştı. 2019 yıllık toplantısında Buffett ve merhum Charlie Munger, Google'a daha erken yatırım yapmamayı "kaçırdık" diye pişmanlıklarını dile getirmişti. Alphabet hisseleri haber sonrası işlemlerde %1,7 yükseldi; yatırımcılar Berkshire'ın yeni pozisyonlarını "Buffett onayı" olarak yorumluyor.

APPLE HİSSELERİNDE DEVAM EDEN SATIŞLAR

Berkshire üçüncü çeyrekte Apple hisselerini 280 milyondan 238,2 milyona düşürdü; bu, bir zamanlar 900 milyonun üzerindeki pozisyonun neredeyse dörtte üçünün satıldığı anlamına geliyor. Apple hala 60,7 milyar dolar değeriyle en büyük hisse konumunda. Toplamda şirket Temmuz-Eylül döneminde 6,4 milyar dolar hisse alırken 12,5 milyar dolar sattı ve üst üste 12. çeyrek net satıcı oldu. Apple satışları toplam satışların dörtte üçünü oluşturmuş olabilir.

NAKİT REZERVLERİ REKOR SEVİYEDE Berkshire'ın nakit varlıkları 381,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Şirket Bank of America hisselerinin %6'sını sattı ancak banka üçüncü en büyük pozisyon olarak kaldı. Ayrıca ev inşaatçısı DR Horton'dan tamamen çıkarken sigortacı Chubb ve Domino's Pizza hisselerini artırdı. Buffett 1,1 trilyon dolarlık konglomeratı Abel'e devrederken piyasa değerlemelerine karşı temkinli davranıyor; bir yıldan fazla süredir kendi hisselerini geri almazken neredeyse on yıldır dev bir satın alma yapmadı. Berkshire yaklaşık 200 işletmeye sahip. Bunlar arasında BNSF demiryolu, çok sayıda enerji, sanayi ve üretim şirketi ile Dairy Queen, Fruit of the Loom ve See's Candies gibi perakende markaları bulunuyor.