SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Efsun' karakterini canlandıran Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven ile piyano başına geçti.

Sevgilisiyle keyifli vakit geçiren Nihal Yalçın, Yaşar'ın 'Kör Bıçak' adlı şarkısını söyledi. Berker Güven de Yalçın'a piyano çalarak eşlik etti.

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Ünlü oyuncu, o anları; "Birbirimizi dinlemeyi öğreniyoruz" notuyla yayımladı.