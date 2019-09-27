Tek başına AVM'ye gelen ünlü popçu kısa süren alışveriş turunda bir giyim mağazasına uğrayıp hızlıca alışverişini yaptı. Önümüzde ki aylarda yepyeni bir hareketli şarkı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini de veren Berkay,"Yeni şarkımızın son aşamasına geldik. Nasipse bir iki ay içerisinde çıkmış olacak. " açıklamasında bulundu.

Ayrıca koyu bir Galatasaray taraftarı da olan ünlü şarkıcı, hafta sonu oynanacak derbi için, " 3-1 yada 4-0 Galatasaray kazanır" dedi.