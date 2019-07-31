"ŞİMDİ SEN O MİNİK ELLERİNLE KARDEŞİNİ TUTUYORSUN"



"2 sene önce tam da bugün güzel meleğim seni kucağıma aldım. Zaman öyle hızlı ilerliyor ki ben fotoğraflara baktığımda anlıyorum senin büyüdüğünü. Şimdi kucağımda o minik ellerinle kardeşini tutuyorsun. Her geçen gün ben de seninle birlikte büyüyorum küçüğüm.