Ünlü çiftten tehlikeli hareket!

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Etiler'deydi.

Şahin ailesi, alışveriş turu sonrası 40 yaşındaki popçunun kullandığı araca bindi. Zeynep Mira'nın bebek koltuğunda hemen uykuya daldığı görüldü.

Özlem Ada Şahin'in, dört yaşındaki kızı Arya'yı, yasak olmasına rağmen aracın ön koltuğunda kucağına alması ise dikkat çekti.