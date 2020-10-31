Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi aldığını söyledi. Berkay, "Özlem'in yarın (bugün) doğum günü kızlarım adına hediye aldım" dedi.

Berkay, daha sonra lüks aracıyla evine doğru yol aldı.