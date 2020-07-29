Artık giyindiklerlmle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim, aldım! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kendim kazanıyorum. Tezgahtarlıkta da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir.