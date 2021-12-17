Berkay'dan 'Yan'

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Ünlü sanatçı Berkay, 'Yan' isimli yeni şarkısının müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Mert Carim, müziği Mert Carim ve Mert Başoğlu imzalı 'Yan'ın düzenlemesi Çağrı Telkıvıran tarafından yapıldı.

Berkay, 2021 yaz sezonunda Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana illerinde verdiği konserler ile üç yüz bin dinleyiciyle bir araya geldi.

Ünlü popçunun yeni şarkısı 'Yan', tüm dijital platformlarda yayında.