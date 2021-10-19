"Her şey yolunda"

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Popçu Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte bir AVM çıkışında görüntülendi. Ünlü şarkıcı çıkışta, muhabirlerle sohbet etti.

39 yaşındaki şarkıcı, "Merhaba arkadaşlar, her şey yolunda, çok çalışıyoruz. Yoğun bir yaz sezonu geçirdik, şimdi ise kendi şirketim olan 'Hiperaktif müzik' ile çalışmalarımız devam ediyor. iyi akşamlar." dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.