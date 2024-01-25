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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu ve Ali Türap Bülbül'e doğum günü kutlaması - Galatasaray Haberleri

        Berkan Kutlu ve Ali Türap Bülbül'e doğum günü kutlaması

        Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:31
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        Berkan ve Ali Turap'a pasta kesildi
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00'de İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde futbolculardan Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Takımımızın, İstanbulspor maçı öncesi yediği öğle yemeğinin ardından oyuncularımız Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladık" denildi.

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