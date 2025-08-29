Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan mutluluk pozu

Geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un evliliğinde kriz çıktığı iddiaları gündeme gelmişti.

REKLAM advertisement1

Tüm bu tartışmaların ardından çift, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu aile tabloları sergileyerek söylentileri yalanlamıştı. Berk Oktay, eşiyle birlikte yeni bir paylaşım yaparak nazar boncuğu eşliğinde poz verdi. Oyuncunun bu paylaşımı; “Her şey yolunda” mesajı olarak yorumlandı.