Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu aşk yaşıyor!

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla otururken kameralara yansıdı.

BERK ATAN İLE SELİN YAĞCIOĞLU

Berk Atan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda aşkı şu sözlerle tarif etmişti: "Aşk tabii ki bir mutluluk nedeni, doğru aşk insanın hayatını güzelleştirir. Ama hayatımda aşk olmadan da yaşarım. Aşk öyle bir şeydir ki, beş sene ararsınız bulamazsınız, beş gün aramazsınız karşınıza çıkar. Planı ve programı yoktur. Tamamen hayatın size getirdiği bir hediye."