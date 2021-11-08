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Berk Atan'dan Selin Yağcıoğlu'na: Çok seviyorum! - Magazin haberleri

Berk Atan'dan Selin Yağcıoğlu'na: Çok seviyorum!

Berk Atan, kısa bir süre önce aralarındaki buzları erittiği Selin Yağcıoğlu ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, sevgilisine, "Çok seviyorum" sözleriyle seslendi

08.11.2021 - 15:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

  • "ÇOK SEVİYORUM"

    Kısa bir süre sonra yollarını ayırma kararı alan ikili, aralarındaki buzları eritti. Barışan çift, önceki gün birlikte objektif karşısına geçti.

    Berk Atan, sevgilisi ile verdiği pozu, "Çok seviyorum." notuyla 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

  • MESAJI İFŞA ETMİŞTİ

    Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana..." mesajını yanlışlıkla Instagram'da paylaşmıştı. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Selin Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

  • EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

    Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşandı.

  • Yağcıoğlu'nun bu evliliğinden Su adında bir kızı var.

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