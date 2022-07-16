"OKULLAR AÇILANA KADAR BURADAYIZ"

Bergüzar Korel de, "Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var. Biz bunu denemek istedik. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra, iyi bir eğitim alacağı yer. Tabii ki Türkiye'de de alabilir. İkimiz de Mimar Sinan'lıyız ama biz bunu denemek istedik. Gidiyoruz, geliyoruz... Buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız." diyerek, röportajı tamamladı.

Ünlü çift, ardından yemeklerine kaldıkları yerden devam etmek için mekana geri girdi.