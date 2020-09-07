Korel, Instagram hesabından bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyledi.



Korel tepkisini, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamaş yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." sözleriyle dile getirdi.

SMA HAKKINDA

Spinal müsküler atrofi, yani kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır.

SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır.