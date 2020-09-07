Bergüzar Korel, SMA hastası çocukların sesini duyurmak için elinden geleni yapan ünlülerin başında geliyor.
Korel geçtiğimiz haftalarda çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Çağrısına cevap alan Bergüzar Korel, bir kez daha kamera karşısına geçmiş ve Bakan Koca'ya teşekkür etmişti.
Korel’in pek çok yakın arkadaşı da Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açtı.
Ancak bazı isimler SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince, Bergüzar Korel isyan etti.
Korel, Instagram hesabından bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyledi.
Korel tepkisini, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamaş yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." sözleriyle dile getirdi.
SMA HAKKINDA
Spinal müsküler atrofi, yani kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır.
SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır.
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