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        Haberler Magazin Bergüzar Korel, imaj değiştirdi: Geri döndüm - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel, imaj değiştirdi: Geri döndüm

        Bir süre önce rol aldığı bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, saçlarını kahverengiye boyattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:08
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          Bergüzar Korel, başrollerini; Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı 'Düğüm' adlı dizi için saçlarını sarıya boyatıp kısa kestirmişti.

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          41 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıl sonra sarı saçlarından vazgeçme kararı aldı.

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          "GERİ DÖNDÜM"

          Saçlarını kahverengiye boyatan Begüzar Korel, yeni imajını; "Çünkü ağustos 7'sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet. Geri döndüm" notuyla paylaştı.

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