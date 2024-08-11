Bergüzar Korel, imaj değiştirdi: Geri döndüm
Bir süre önce rol aldığı bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, saçlarını kahverengiye boyattı
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Bergüzar Korel, başrollerini; Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı 'Düğüm' adlı dizi için saçlarını sarıya boyatıp kısa kestirmişti.
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41 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıl sonra sarı saçlarından vazgeçme kararı aldı.
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"GERİ DÖNDÜM"
Saçlarını kahverengiye boyatan Begüzar Korel, yeni imajını; "Çünkü ağustos 7'sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet. Geri döndüm" notuyla paylaştı.
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