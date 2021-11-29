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Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti Leyla bebek ile gezintide: Hiç beklemediğimiz bir anda geldi - Magazin haberleri

Leyla bebek gezintide!

Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç, önceki gün kızları Leyla ile Etiler'de objektiflere yansıdı. 28 gün önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan ve muhabirlerle sohbet eden Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin. Oldu, sürpriz oldu. Biz hiç beklemediğimiz bir anda geldi" dedi

29.11.2021 - 07:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üçüncü kez anne ve babalık sevincini yaşayan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki akşam Etiler'de 28 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, yanlarına giderek, röportaj yaptı.

    Muhabirlerle sohbet eden Korel, "Sizinle bir araya gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Heyecanlandım." diyerek, espri yaptı.

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA GELDİ"

    Kızları Leyla ile ilgili konuşan Bergüzar Korel, "Zaman geçti, çok şükür Leyla'mızı kucağımıza aldık." ifadelerini kullandı.

    Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin. Oldu, sürpriz oldu. Biz hiç beklemediğimiz bir anda geldi." şeklinde konuştu.

  • "KIZ BEBEĞİN TAVRI BİLE FARKLI"

    Halit Ergenç'e, "Kız babası olduğunuz için kendinizi şanslı hissediyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ergenç, konuyla ilgili, "Erkekten sonra kız babası olan kişilerden aynı şeyi duyuyorum. Zaman gösterecek, göreceğiz. Leyla daha çok bebek. Öpüp, kokluyoruz ama kız bebek olarak farklı. Kız bebeğin hali, tavrı bile daha farklı." dedi.

  • "BİRBİRLERİNE BENZER YANLARI VAR"

    "Leyla'nın kime benzediğini çözemedik." diyen Korel, "Esmer, üçüncüde farklı tipler olacak herhalde." ifadelerini kullandı.

    Kardeşlerin birbirlerine benzediğini söyleyen Bergüzar Korel'in, "Han ile Leyla benziyor." dediği sırada Ergenç ise,"Han ile Ali de benziyor. Birbirlerine benzer yanları var. Farklı oldukları yanlar da var." şeklinde konuştu.

  • "YİNE AYNISINI DOĞURMUŞSUN!"

    "Doğum sonrası bir arkadaşım ev ziyaretine geldi." diyen oyuncu, "Leyla'ya baktı, 'Üf, yine aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürprizi yok' dedi. Farklı olacak sanıyorduk. Han çok değişti ama Ali ile benziyorlar." açıklamasını yaptı.

    Setlere bir süre ara verdiğini bir kez daha yenileyen Bergüzar Korel, "Çok uzun zaman oldu. Dört sezondur yapmıyorum." dedi.

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