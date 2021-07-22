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Bergüzar Korel'den yeni fotoğraf: Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'den yeni fotoğraf

Eşi Halit Ergenç ile tatil rotasını Çeşme'ye çeviren ve üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel'den yeni fotoğraf geldi. Heyecanı büyüyen Korel, plajda verdiği pozu, "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür." ifadeleriyle paylaşarak, belirginleşen karnını da gözler önüne sermiş oldu

22.07.2021 - 15:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatili sürüyor. Bodrum ile Dalaman'ın ardından soluğu Çeşme'de alan ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. 

  • "YUVARLANA YUVARLANA 25 HAFTAYI BİTİRDİM"

    Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, tatilde kendilerine eşlik eden yakın arkadaşı Beyza Şekerci'ye poz verdi. Hasır şapkası ve bikinisi ile objektif karşısına geçen Korel, kumsalda uzandığı fotoğrafını paylaştı. Bergüzar Korel'in, "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür." notunu düştüğü gönderi kısa sürede 24 binden fazla beğenildi.

  • BABASININ BOYUNA YETİŞTİ

    38 yaşındaki Korel, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Han ile sahile vuran dalgaların içinde koşarak eğlenirken objektiflere yansımıştı. Oyuncuya ardından Ergenç ile büyük oğlu Ali de eşlik etmişti. Annesine telefondan bir şeyler gösteren 12 yaşındaki Ali'nin, babası Halit Ergenç'in boyuna yetiştiği dikkatlerden kaçmamıştı. 

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

    Geçtiğimiz haftalarda kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran Korel, bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

    Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

    Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bergüzar Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder." demişti.

  • "ŞOKE OLDUK!"

    İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'böyle bir durumumuz var devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.

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