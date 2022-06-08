"TAKİPÇİ DELİSİ OLMUŞSUNUZ!"

39 yaşındaki oyuncu, söz konusu görüntüler için şu ifadeleri kullandı:

Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu... Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya!