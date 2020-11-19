Bergüzar Korel: Artık hazırım!

Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım.



Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden!

Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.

Ben kendimi ancak 9 ay sonra buna hazır hissettim.

Ek gıda ile düzenimizi oturtup emzirme araları açılınca. Hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin güzel anneler. Ne burada bebekleri ile poz verip alt metinden bakın nasıl da zayıfım çatlayın da patlayın diyenlere,ne de çevrenize.