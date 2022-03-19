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Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen...

1989'da yaşamını yitiren sanatçı Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısı, yayınlanmasından 36 yıl sonra Gülşen ile Aleyna Tilki'yi karşı karşıya getirdi

19.03.2022 - 11:43 | Güncelleme: MÜZİK

  • Müzik camiasında Aleyna Tilki ile Gülşen arasındaki rekabet sürüyor!

    Tilki, 2 yıl önce 'Taksim Trio' ile birlikte seslendirdiği 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i Bergen için hazırlanan 'Saygı' albümünde tekrar yorumlayacaktı. Ancak genç popçu, şarkının Gülşen'e verilmesinin ardından projede yer almak istememişti.

    Gülşen, 'Lolipop' ile adından söz ettirirken, Aleyna Tilki'den yeni bir hamle geldi.

  • ALEYNA DA 'AFFETMEDİ!'

    Genç şarkıcı, 2 yıl önce yayınlanan ve YouTube'da 40 milyondan fazla izlenme alan 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu Gülşen'den kısa bir süre sonra müzikseverlerle buluşturdu.

    Daha önce konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Tilki'nin bu hareketi bence bir meydan okuma!

    Ayrıca 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu atılımı bende adeta, "Öyle değil, böyle seslendirilir!" mesajı uyandırdı.

  • ZİRVEDE

    Her iki şarkıcının 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumlarını kıyasladığımda da ne yalan söyleyeyim Aleyna Tilki'yi başarılı buldum.

    Gülşen'i dinlediğimde nedense parçanın duygusu bana geçmedi. Ki sosyal medyada dinleyici yorumlarına baktığımda da aynı türden yorumlarla karşılaştım.

    Ayrıca Tilki'nin iddialı yorumu dijital platformlarda satışa çıkmasının ardından kısa süre içinde 1 numaraya yerleşti.

  • Tabii ki önce Bergen gibi efsane bir sesten duyduğumuz 'Sen Affetsen Ben Affetmem'e yeniden hayat vermek zor ama Gülşen'in şarkıyı hissettiremediğini düşünüyorum. Bu arada ünlü şarkıcının yorumladığı 'Sen Affetsen Ben Affetmem'in mix ve düzenlemesinde yine eşi Ozan Çolakoğlu'nun imzası var...

  • "TARZ FARK ETMEZ!"

    Daha önce 'Seni Sevmediğim Yalan' ve 'Geberiyorum' gibi slow parçaları da seslendiren Tilki de böylelikle 'Sen Affetsen Ben Affetmem' ile her tarzda parçaları yorumlayabileceğinin sinyallerini verdi.

    Arabeskte de iddialı olan ünlü şarkıcı, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez." diyor. 

    Ayrıca 'Bergen' filminin vizyona gireceği gün 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu yayımlamayı planlayan Mehtap Yılmaz'a yayın yasağı getirilmesi de rekabetin farklı bir boyutu...

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