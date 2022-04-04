Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat Verdi. Dizide Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu son olarak Bergen filmi ile hayranlarının karşısına çıktı. Sinema filminde Acıların Kadını Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte, Instagram paylaşımları ve hayatı…