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Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin vizyona gireceği tarih belli oldu! Bergen filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Bergen filminin vizyona gireceği tarih belli oldu!

Arabesk ve fantezi müziğin sembol simlerinden şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiğini Bergen filminin vizyon tarihi araştırılıyor. İşte Bergen filminin oyuncuları, konusu ve vizyon tarihi ile ilgili merak edilenler...

04.02.2022 - 13:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sosyal medyada sık sık gündem olan Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu. Son zamanların en çok araştırılan filmlerinden biri olan Bergen filminin müziklerini Mazlum Çimen yapacak. Gerek hayatı ile gerekse şarkıları ile her zaman gündemde yer bulan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen'in yapımcılığını ve yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz üstleniyor. 2022 yılında vizyona gireceği açıklanan Bergen filmi için net tarih açıklandı. İşte Bergen filminin vizyona gireceği tarih... 

  • BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Orchestra Content'in yapımcılığını üstlendiği ve CJ ENM Türkiye'nin dağıtımcısı olduğu 'Bergen'in gösterim tarihi 4 Mart olarak belirlendi.

  • BERGEN FİLMİ OYUNCULARI 

    Farah Zeynep Abdullah

    Erdal Beşikçioğlu 

    Tilbe Saran

    Nergis Öztürk

    Ali Seçkiner Alıcı

    Ahmet Kayakesen

    Arif Pişkin

    Şebnem Sönmez

    Nurcan Eren

    Suzan Kardeş 

  • BERGEN FİLMİ KONUSU NE?

    Senaryosu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz tarafından kaleme alınan Bergen filmi arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Bergen'in hayatını konu alıyor. 

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