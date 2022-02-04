Sosyal medyada sık sık gündem olan Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu. Son zamanların en çok araştırılan filmlerinden biri olan Bergen filminin müziklerini Mazlum Çimen yapacak. Gerek hayatı ile gerekse şarkıları ile her zaman gündemde yer bulan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen'in yapımcılığını ve yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz üstleniyor. 2022 yılında vizyona gireceği açıklanan Bergen filmi için net tarih açıklandı. İşte Bergen filminin vizyona gireceği tarih...