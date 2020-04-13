"GEÇİRDİĞİM EN GARİP DOĞUM GÜNÜ"

Berfu Yenenler ise mutluluğunu şu ifadelerle takipçileriyle paylaştı:

İyi ki doğdum mu? Geçirdiğim en garip doğum günü. Karatinada doğum günü... Kocalık yapımı çikolatalı, çilekli pasta, görüntülü konuşma ile doğum günü kutlaması, pastaya atlamaya çalışan bir Kuzey bebito... Doğum günümü kutlayan herkes; hepinizi çok seviyorum.