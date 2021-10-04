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Berfu Yenenler'den Mete ve Eser Yenenler paylaşımı: Neydik ne olduk - Magazin haberleri

Berfu Yenenler: Neydik ne olduk

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, ikinci çocuğu Mete'ye hamileyken ve doğum sonrasında eşi ve oğluyla verdiği pozları paylaştı. Yenenler, duygularını, "Zaman ne hızlı... Neydik ne olduk." notuyla yayınladı

04.10.2021 - 12:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

  • Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'yen yeni paylaşım geldi.

  • "ZAMAN NE HIZLI..."

    Yenenler bu kez oğlu Mete'ye hamileyken verdiği pozun benzerini, Eser Yenenler ile bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da verdi.

    Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düştü.

  • "ESER'E DM'DEN YÜRÜDÜM"

    2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu ve Eser Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde tanışma hikayelerini anlatmıştı. Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan, DM'den (Özel mesaj) yürüdüm. Yakışıklı ve komik adam diye ilk adımı attım. İlk mesajım 'Hey!' idi. O da bana 'Ney?' diye cevap verdi. Sonra Eser de baktı, güzel kız, mühendis, Miss Turkey falan... Sonra biz birbirimizi görmeden 9 ay mesajlaştık." demişti.

  • "BERFU HAYATIMI YÖNETTİ"

    Eser Yenenler ise, "Ben de hem Türkiye güzeli hem de mühendis olunca inanmadım, fake (sahte) gibi geldi aslında ilk başta. 9 ayda hayatımın çok depresif bir dönemindeydim. Hiç tanımadığım biri dert ortağı oldu bana. O kadar doğru bir zamandı ki... 9 ay uzaktan hayatımı yönetti aslında... Sonra 'Bir arayayım' dedim. Konuştuğumuz da 'Annem ile arabayla kaza yaptım' dedi. Çok tatsız bir konuşma oldu. Hoşlanmadık konuşmadan, sonra tekrar mesaja döndük. 2 ay daha mesajlaştık, ardından ben stand-up'ıma davet ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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