"MISS TURKEY'DEKİ ŞAKAMIZDA CİNSEL İMA YOKTU"

Sunuculuklarını üstlendikleri Miss Turkey 2021'de, aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan ünlü çift, yapılan şakanın abartıldığını söylemişti. İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten Berfu Yenenler'e eşi Eser Yenenler, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" demişti. Berfu Yenenler'in eşine verdiği cevap kahkaha tufanı koparmıştı. Berfu Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri çok konuşulmuştu.

Berfu Yenenler, konuyla ilgili "Biz kendimizle dalga geçebilen ve eleştirebilen insanlarız. Kendimizi eleştirince, bazı insanlar 'bunlar kaldırabiliyorlar, biz de eleştirelim, taşlayalım' diyebiliyorlar. Eleştirileri kaldırıyoruz ama gerçek olmayan konular hakkındakiler manasız. Miss Turkey gecesindeki şakamız da hiç cinsel iması olmayan bir şakaydı. Erkekler böyle şakalar yapılınca gülünüyor. Ama alışacaklar. Konuyla ilgili gelen yorumlara dava açmadık. Kompleksli insanlar değiliz." demişti.