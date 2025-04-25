Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de, 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat (13), arkadaşıyla 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

DHA'daki habere göre itfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşüp öldü, arkadaşı ise kurtarıldı.

Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklandı. 3 sanık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

YENİ RAPOR TALEBİ

Ankara Batı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuksuz sanıklar apartman yöneticisi Yılmaz G. ile itfaiye görevlileri Bayram B., Buğra Y., Ercan A. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları bilirkişi raporuna ilişkin, genel geçer ifadelerle bütün sanıkların suçlandığını iddia etti ve rapora katılmadıklarını belirtip, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

"İŞ KAZASI DEĞİL, ASLİ KUSUR SÖZ KONUSU"

Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise "3 itfaiyecinin de olaya yanlış müdahalede bulunduğu, alt-üst rütbe fark etmeksizin hiçbirinin olaya müdahale etmediği açıktır. Müdahaleye yanlış başlanmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bu bir iş kazası değil, asli kusur söz konusudur. Hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu mevcut olup, bu rapora göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Yeni rapor alınması taleplerinin reddini istiyoruz" dedi.

SAVCI 6 YIL HAPİS TALEP ETTİ

Tanık olarak dinlenen asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde herhangi bir arıza tespit etmediklerini, asansörün durma sebebinin voltaj düşüklüğü olabileceğini söyledi.Beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında 'Basit taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre taleplerini kabul edip, duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.