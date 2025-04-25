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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beren Su Bolat asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!

        Ankara'da, asansörde mahsur kalan 13 yaşındaydı Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada savcı, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan 3'ü itfaiye görevlisi 4 sanık hakkında, 'Basit taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:39
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        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
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        Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de, 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat (13), arkadaşıyla 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

        ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre itfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşüp öldü, arkadaşı ise kurtarıldı.

        22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklandı. 3 sanık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        'ADLİ KONTROL'LE SERBEST KALDILAR

        17 Ocak'ta görülen 2'nci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 'Yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

        YENİ RAPOR TALEBİ

        Ankara Batı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuksuz sanıklar apartman yöneticisi Yılmaz G. ile itfaiye görevlileri Bayram B., Buğra Y., Ercan A. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık avukatları bilirkişi raporuna ilişkin, genel geçer ifadelerle bütün sanıkların suçlandığını iddia etti ve rapora katılmadıklarını belirtip, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

        "İŞ KAZASI DEĞİL, ASLİ KUSUR SÖZ KONUSU"

        Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise "3 itfaiyecinin de olaya yanlış müdahalede bulunduğu, alt-üst rütbe fark etmeksizin hiçbirinin olaya müdahale etmediği açıktır. Müdahaleye yanlış başlanmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bu bir iş kazası değil, asli kusur söz konusudur. Hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu mevcut olup, bu rapora göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Yeni rapor alınması taleplerinin reddini istiyoruz" dedi.

        SAVCI 6 YIL HAPİS TALEP ETTİ

        Tanık olarak dinlenen asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde herhangi bir arıza tespit etmediklerini, asansörün durma sebebinin voltaj düşüklüğü olabileceğini söyledi.Beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında 'Basit taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre taleplerini kabul edip, duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

        Soruşturma dosyasına giren fotoğraf! Termosu değil Beren'i tutacaktın!
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        #Beren Su Bolat
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