'Bereketli Toraklar'da Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan çok konuşulacak

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği; başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, Adana’da iki köklü ailenin yıllardır süren sessiz düşmanlığını yeniden alevlendiren bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor.

Barışın Bedelini Kim Ödeyecek?

Yıllar önce yapılan gizli bir anlaşmayla sağlanan barış, Salih Bereketoğlu’nun (Yiğit Koçak) baba ocağına dönüşüyle bozulur. Yıllardır ailesinden uzakta, kendi hayatını kurmaya çalışan Salih(Yiğit Koçak), döndüğünde yalnızca geçmişin gölgesiyle değil, kendisini değiştiren bir aşkın ağırlığıyla da yüzleşir.

Salih’in, düşman ailenin kızı Fatma Karahanlı (İlayda Akdoğan) ile yakınlaşması, iki ailenin yıllardır sakladığı öfkeyi yeniden gün yüzüne çıkarır. Bu aşk sadece iki gencin kalbini değil, tüm ailelerin kaderini de değiştirir.

Kardeşinin bu ilişkisi karşısında Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini koruma içgüdüsüyle büyük bir ikileme düşer. Zehra Karahanlı (Belçim Bilgin) ise Fatma’nın aşkını yıllardır beklediği intikamın fitilini ateşlemek için bir fırsata dönüştürür. Adana’nın bereketli topraklarında artık ne barış eskisi gibidir ne de savaş yalnızca topraklar içindir. Her karakterin kendi geçmişiyle yüzleştiği bu hikayede, aşk ile adaletin sınırları yeniden çiziliyor. Kim barış isterken savaş başlatacak, kim aşkı uğruna her şeyi göze alacak? 'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor. ‘Bereketli Topraklar’, ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!