'Bereketli Topraklar'da yaş günü

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, Adana’daki setinde keyifli anlara sahne oldu. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Yiğit Koçak için sette çifte doğum günü kutlaması yapıldı.

Ekip, aynı gün doğum günlerini kutlayan iki başarılı oyuncu için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Samimi ve neşeli anların yaşandığı kutlamada, doğum günü pastaları birlikte kesildi; tüm ekip, Engin Akyürek ile Yiğit Koçak’ın alkışlarla yeni yaşlarını kutladı.

Dizide abi-kardeş olan Ömer ve Salih’e hayat veren Engin Akyürek ile Yiğit Koçak, sette de bu samimiyeti sürdürerek eğlenceli anlar yaşadı. Kutlama sonrası iki oyuncu, yapım ekibi ve rol arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdi.

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dizide ailesini ve topraklarını korumak için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Ömer Bereketoğlu’na hayat verirken; Yiğit Koçak, onun idealist kardeşi Salih Bereketoğlu karakterini canlandırıyor. Adana’nın iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki sessiz barışın yeniden savaşa dönüşmesini konu alan dizide; Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek de rol alıyor. ‘Bereketli Topraklar’, yakında SHOW TV’de!