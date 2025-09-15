Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman, dizinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bereketli Topraklar ilk tanıtım izle

        Bereketli Topraklar'dan ilk tanıtım geldi! Bereketli Topraklar konusu ve oyuncu kadrosu

        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar için geri sayım başladı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı diziye ilk bakış sunan fragman yayınlandı. İşte, Bereketli Topraklar tanıtımı, dizi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 14:19 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV'nin yeni yapımı ‘Bereketli Topraklar’ın ilk bölümü seyirci tarafından merakla beklenirken; diziden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Engin Akyürek’in ‘Ömer’, Gülsim Ali’nin ‘Nevin’ karakterine hayat verdiği dizi, izleyicilere iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde filizlenen çarpıcı bir aşk hikâyesi sunacak. İşte, yeni dizi Bereketli Topraklar ilk tanıtımı, konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU

          Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!

        • 3

          Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?

        • 4

          Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikâyesi.

        • 5

          Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

        • 6

          Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        • 7

          BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KADROSU

          Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        • 8

          BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

          Yapım şirketi: Süreç Film

          Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi

        • 9

          DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Yeni dizinin ilk okuma provası gerçekleştirildi. Bereketli Topraklar, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Şu an için ilk bölüm tarihi belli değil.

        • 10

          BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN İLK FRAGMAN GELDİ

          Yeni dizi Bereketli Topraklar'dan ilk tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımı izleyebilirsiniz.

          BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Habertürk Anasayfa