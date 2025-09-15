Bereketli Topraklar'dan ilk tanıtım geldi! Bereketli Topraklar konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar için geri sayım başladı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı diziye ilk bakış sunan fragman yayınlandı. İşte, Bereketli Topraklar tanıtımı, dizi konusu ve oyuncuları...
- 1
Show TV'nin yeni yapımı ‘Bereketli Topraklar’ın ilk bölümü seyirci tarafından merakla beklenirken; diziden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Engin Akyürek’in ‘Ömer’, Gülsim Ali’nin ‘Nevin’ karakterine hayat verdiği dizi, izleyicilere iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde filizlenen çarpıcı bir aşk hikâyesi sunacak. İşte, yeni dizi Bereketli Topraklar ilk tanıtımı, konusu ve oyuncu kadrosu...
- 2
BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU
Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!
- 3
Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?
-
- 4
Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikâyesi.
- 5
Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.
- 6
Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.
-
- 7
BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KADROSU
Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.
- 8
BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapım şirketi: Süreç Film
Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi
- 9
DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yeni dizinin ilk okuma provası gerçekleştirildi. Bereketli Topraklar, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Şu an için ilk bölüm tarihi belli değil.
-
- 10
BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN İLK FRAGMAN GELDİ
Yeni dizi Bereketli Topraklar'dan ilk tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımı izleyebilirsiniz.
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16