Bereket ve bolluk simgesi: Hıdırellez

"ATEŞ TÜRK TOPLULUKLARI İÇİN SAFLIĞI, TEMİZLİĞİ İFADE EDER"
Üren, eski Türk inancında ateşin bir arınma unsuru olarak görüldüğüne dikkati çekti.
Hıdırellez'deki ateş motifinin geçmiş kültürlerle alakalı olduğuna işaret eden Üren, "Köktürk'lerde, Hun'larda hatta Moğol boylarında da ateşi arınma unsuru olarak görüyoruz. Bunların yurduna gelen bazı elçilerin ateşler arasından geçirilerek hakan sarayına alınması gibi inançlar söz konusu. Ateş Türk toplulukları için saflığı, temizliği ifade eder. Güneşin yeryüzünde temsilcisidir. Bu anlamda oradaki eski inanç Hıdırellez ile birlikte Anadolu'da yeniden yorumlanmıştır" dedi.
Üren, yine ateş gibi suyun da mitolojide önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.