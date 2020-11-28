Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çiçek, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes (Dk. 79 Okan Derici),Glumac, Gökhan Süzen, Batuhan Artarslan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 20 Ercan Coşkun),Serkan Göksu, Gomis, Mayi (Dk. 66 Sow),Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Akabueze)

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Burak Albayrak),Adamu, Murat Elkatmış (Dk. 46 Mehmet Aytemiz),Tidjani, Kamara (Dk. 85 Yusuf Talum)

Goller: Dk. 53 ve 90+3 Tidjani (Menemenspor)

Kırmızıkart: Dk. 71 Gökhan Süzen (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tayfun Aydoğan, Dk. 31 Furkan Bayır, Dk. 31 Batuhan Adıgüzel, Dk. 60 Rıdvan Koçak, Dk. 64 Vedat Erçin (Yedek kulübesinde),Dk. 70 Kamara, Dk. 83 Selmani, Dk. 90 Adamu (Menemenspor)