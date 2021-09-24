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Berdan Mardini sarı ceketinin hikayesini anlattı: Çok umut bağlamıştım... - Magazin haberleri

Berdan Mardini o ceketinin hikayesini anlattı: Çok umut bağlamıştım...

Türkücü Berdan Mardini, 24 yıl önce çekilen vesikalık fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. O dönem üzerindeki sarı cekete çok umut bağladığını ifade eden Mardini, hikayesini de anlatmayı ihmal etmedi

24.09.2021 - 12:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini ile geçtiğimiz aylarda boşanan Berdan Mardini, ayrılık sonrası sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Ünlü türkücü, önceki gün de 1997'de çekilen vesikalık fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  • CEKETİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

    Nostaljik bir paylaşımda bulunan Mardini, o dönem severek giydiği sarı ceketinin hikayesini de anlattı. 42 yaşındaki şarkıcı, "Günaydın, sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek, sahneden kazandığım parayla almıştım ve ona çok umut bağlamıştım. Çünkü onunla sahneye çıkacaktım ve o ceketle resim çektirip, parıltılı ışıklı sahnelerde 'Ben de varım' diyecektim. Sonra bütün bunlar gerçekleşti... Sahneler, ortamlar, ışıklar, dostlar, yalanlar dolanlar ve her şey bu sarı ceketin şahiti olduklarıydı sadece ama yine de şunu söylemeliyim ki; şu anki dönemden çok çok daha kaliteliydi o dönem, o insanlar... Anlatacak çok şey var ama devamını... Çok sevdiğim biri, hatta 'Kuzen' dediğim arkadaşım Döne'ye bu fotoğrafı bana attığı için teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • DİĞER ÜNLÜLERİN NOSTALJİK PAYLAŞIMLARI

    Müge Anlı

  • Müge Anlı

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