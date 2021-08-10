"HERKESTEN ANLAYIŞ BEKLİYORUM"



Yelliler, "Neden böyle bir açıklama yaptığıma dair çok sayıda mesaj aldım. Bu açıklamayı yapmak zorundaydım çünkü olaylar böyle gelişti. Dolayısıyla ben dediğim gibi bir boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara ben sebep olduğum için çok üzgünüm. O yüzden kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Bu konuyla ilgili yapacağım bu son açıklama. Herkesten anlayış bekliyorum. Bu süreçte de ailemin yanında, Fransa'ya dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.