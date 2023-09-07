ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü.