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        Haberler Gündem 3. Sayfa Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!

        İstanbul'da berberdeki sıra tartışmasında yediği yumruk canından etti!

        İstanbul Kartal'da tam bir dehşet yaşandı. İlçede bir berberde çıkan sıra kavgasında 18 yaşındaki bir genç yediği yumrukla hastanelik oldu. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Türkican Yıldırım, yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:52
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          Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada yumrukla yere yığıldı.

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          DHA'nın haberine göre Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.

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          Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı

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          ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

          Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü.

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          Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yıldırım yere yığılırken, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşı kavga etmeye devam etti.

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          Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti

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          Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

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          KAVGA ANI KAMERADA

          Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen gençlere bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor.

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