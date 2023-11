REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Beray isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan konulardan birisidir.

BERAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Beray ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Beray adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Beray isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BERAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Beray ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Toplayıcı.

Ayın göründüğü vakit.

BERAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Beray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Beray adını koymak caizdir.

BERAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Beray ismini kullanan 3.110 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Beray ismini kullanan 459 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Beray ismini kullanan 291 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Beray ismini kullanan 231 kişi bulunmaktadır.

BERAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Beray ismindeki kişilerin yaşamında vazgeçemeyeceği şey özgürlüğüdür sınırlamalardan ya da rutinden hoşlanmazlar. Monoton bir yaşam sürmemek için her yolu denerler. Her zaman kendini geliştirme ve yenilik peşinde koşarlar. İkili ilişkilerinde partneri hoşgörülü, alçak gönüllü, destekçi ve fedakar biri olmalıdır. Sürekli kendisine destek olmalıdır. Aile hayatına çok değer verirler, çocukları ve eşi her şeyden önce gelir.

