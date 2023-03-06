Bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü, ne zaman? Şaban Ayı;2nın bugün 14. günü. Yarın ise Şaban ayının 15. gecesi. İslam alimlerinin içtihatına göre bir günün gecesi ertesi günün ikindi vaktiyle başlıyor. Yani bugün ikindi vaktiyle birlikte 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart salı gününe bağlayan15 Şaban gecesi Berat Kandili gecesi idrak edilmeye başlanacak.

Ramazan ayının habercisi olan Şaban Ayı'na girilmesiyle birlikte bu ay içerisindeki son kandil gecesi olan Berat Kandili'ni bekleyen inanlar bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, günahların mağfiret olduğuna ve bir yıl içerisinde yaşanacakların kader defterine kaydolduğuna inanılan Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili yarın mı, bugün mü? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi 2023 Berat Kandili tarihi...