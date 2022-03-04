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Berat Kandili ne zaman, ayın kaçına geliyor 2022? Diyanet dini günler takvimi ile Berat Kandili gecesi tarihi!

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2022 Berat Kandili gecesi tarihi!

Regaip ve Miraç kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Berat Kandiline çevrildi. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının başlamasıyla birlikte Berat kandili tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Diyanet takvimi ile 2022 Berat gecesi tarihi!

04.03.2022 - 11:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Berat Kandili ne zaman sorusu üç aylara girdikten sonra merak konusu oldu. Regaip ve Miraç kandillerinin idrak edilmesinin ardından 2022 Berat Kandili tarihi araştırılıyor. İslam dünyasında kutsal kabul edilen Berat gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece eda edilecek. İşte, Berat Kandili tarihi!

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

    İslam alemi için büyük öneme sahip olan Berat Kandili ne zaman olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte netlik kazandı. 2022 Berat Kandili 17 Mart tarihinde idrak edilecek.

  • BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

    Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Perşembe gününe denk gelecek.

  • BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

    Berat gecesi, Kur’an-I Kerim’in toplu şekilde indirildiği gecedir. Peygamber Efendimize’e Kadir Gecesi’nde parça parça ve ilk kez indirilmeye başlanan Kur’an, Berat Kandili’nde Levh-I Mahfuz’dan Dünya semasına indirilmiştir. Allah’ın bağışlamasının ve affının çok olcağının müjdelendiği bu gecede, Allah’ın mağfiretine ulaşma ve günahlardan arınma amacı vardır.

  • 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

     

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    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

    PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

    2

    ŞEVVAL

    1443

    03

    MAYIS-2022

    SALI

    RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

    3

    ŞEVVAL

    1443

    04

    MAYIS-2022

    ÇARŞAMBA

    RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

    1

    ZİLKADE

    1443

    31

    MAYIS-2022

    SALI

    ........

    1

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