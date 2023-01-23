"ANNEMİN HASTA OLDUĞUNU SETTE ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ



Berat Efe Parlar, 2019'da yaptığı açıklamada annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini dile getirmişti. Konuyla alakalı konuşan genç oyuncu, 'İftarlık Gazoz' filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam, annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı. Orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ve ağladım... Babam şeker hastası... Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok" açıklamasında bulunmuştu.