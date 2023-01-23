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Berat Efe Parlar'ın acı günü - Son dakika magazin haberleri

Berat Efe Parlar'ın acı günü

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Parlar'a yakın arkadaşları destek oldu

Giriş: 23.01.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar'dan acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla  mücadele eden Dilek Parlar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • "CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

    Cumartesi günü Maslak Tim Show Center'da 'Tozkoparan İskender' müzikaliyle sahneye çıkan Berat Efe Parlar, ertesi günü annesinin kaybıyla büyük bir acı yaşadı. Parlar, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

    Bir dönem 'Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta da rol alan Berat Efe Parlar, "Canım annemi kaybettik... Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip, Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir" mesajını yayınladı. Takipçileri ve dostları oyuncuya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

  • "ANNEMİN HASTA OLDUĞUNU SETTE ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ

    Berat Efe Parlar, 2019'da yaptığı açıklamada annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini dile getirmişti. Konuyla alakalı konuşan genç oyuncu, 'İftarlık Gazoz' filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam, annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı. Orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ve ağladım... Babam şeker hastası... Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok" açıklamasında bulunmuştu.

  • Berat Efe Parlar, Anneler Günü'nde Dilek Parlar ile objektif karşısına geçmişti. Oyuncu, bu kareyi, "Başta canım annemin sonra ülkemin tüm annelerinin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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