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Berat Efe Parlar annesi Dilek Parlar'a gözyaşları içinde veda etti - Magazin haberleri

Berat Efe Parlar'ın anne acısı

Berat Efe Parlar'ın hayatını kaybeden annesi Dilek Parlar, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşadığı acıyla sarsılan genç oyuncu, annesine veda etti

Giriş: 23.01.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Dilek Parlar, yaşamını yitirdi.

  • ACI VEDA

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dilek Parlar, ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

     

  • Acı gününde Berat Efe Parlar'ı, Altan Erkekli, Hayrettin Karaoğuz ve Onur Atilla gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

  • "CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

    Bir dönem 'Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta da rol alan Parlar, Dilek Parlar'ın vefatını, "Canım annemi kaybettik... Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip, Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir" sözleriyle duyurmuştu.

  • Altan Erkekli

  • Onur Atilla (solda)

  • Hayrettin Karaoğuz

  • "ANNEMİN HASTA OLDUĞUNU SETTE ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ

    Berat Efe Parlar, 2019'da yaptığı açıklamada annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini dile getirmişti. Konuyla alakalı konuşan genç oyuncu, 'İftarlık Gazoz' filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam, annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı. Orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ve ağladım... Babam şeker hastası... Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok" açıklamasında bulunmuştu.

  • Berat Efe Parlar, Anneler Günü'nde Dilek Parlar ile objektif karşısına geçmişti. Oyuncu, bu kareyi, "Başta canım annemin sonra ülkemin tüm annelerinin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

  • "İYİ Kİ BENİM AŞKIMSIN"

    Genç oyuncu, Dilek Parlar'ın yeni yaşını ise, "Bugün canım annemin doğum günü... İyi ki varsın, iyi ki benim aşkımsın... Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneler diliyorum" sözleriyle kutlamıştı.

  • Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa reklam filmleriyle başlayan Parlar, 2008'de rol aldığı 'Melekler Korusun' dizisiyle ilk rolüne sahip oldu. 'İftarlık Gazoz' adlı filmde ilk kez başrolde yer alan Berat Efe Parlar, birçok projede oynadı.

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