Araç sahiplerinin gözleri akaryakıt fiyatlarında. Ekim ayından beri üst üste pek çok kez zam gelen benzin fiyatları bu kez de indirimle gündemde. EPGİS'in açıkladığı indirimin ardından İstanbul ve Ankara'da benzinin litresinin kaçtan satılacağı araştırılıyor.

BENZİN'E 58 KURUŞ ZAM

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.