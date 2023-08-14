Araç sahiplerini üzecek haber: benzin zammı yolda! İşte 14 Ağustos güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri akaryakıt fiyatlarına da yön veriyor. Son olarak 11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. İşte 14 Ağustos 2023 Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Motorin ve benzin fiyatları, brent petrol piyasasında esen rüzgar ile yön değiştiriyor. KDV ve ÖTV fiyat artışının ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Akaryakıt zamlarının ardından İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 TL'den, benzin fiyatları ise ortalama 36.16 liradan satılıyor. Benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zammın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilginin ardından "Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL ve zam var mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 14 Ağustos LPG, motorin ve benzin fiyatları...
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SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELDİ!
11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatları 1 lira 80 kuruşluk artış yaşadı.
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BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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BENZİN 38 TL'Yİ AŞACAK
Akaryakıt zammının ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 38 TL sınırına yaklaşması, Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aşması bekleniyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.06 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.10 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.60 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.66 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL