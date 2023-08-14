Motorin ve benzin fiyatları, brent petrol piyasasında esen rüzgar ile yön değiştiriyor. KDV ve ÖTV fiyat artışının ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Akaryakıt zamlarının ardından İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 TL'den, benzin fiyatları ise ortalama 36.16 liradan satılıyor. Benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zammın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilginin ardından "Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL ve zam var mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 14 Ağustos LPG, motorin ve benzin fiyatları...