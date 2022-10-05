Benzin ve motorine zam geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı pompa fiyatına yansıdı.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 19.85 liraya, motorinin litre fiyatı ise 24.21 liraya yükseldi.