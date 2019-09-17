SON DAKİKA kötü haber! Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırı sonrasında artan petrol fiyatları iç piyasada akaryakıta zam olarak yansıdı.

HÜKÜMET EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ İŞLETTİ

Bu geceden geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 35 kuruş artış yapıldı. Hükümet, 'eşel mobil' sistemini de işletti. Zam ihtiyacının motorinde 22, benzinde 2 kuruşluk bölümü ÖTV gelirlerinden düşüldü. Böylece daha sınırlı miktarda pompaya yansımış oldu. Hükümet bu zamla birlikte bir süredir devam eden uygulamadan da vazgeçmiş oldu.

AKARYAKIT ZAMMI PAZARTESİ'Yİ SALI'YA BAĞLAYAN GECE YAPILIYORDU

Bilindiği gibi akaryakıt zam son dönemlerde Pazartesi'yi Salı'ya bağlan gece yapılıyordu. Bu zamla birlikte bu uygulamadan da vazgeçilmiş oldu.