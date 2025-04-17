Benzin fiyatlarına zam geldi
Benzine geçtiğimiz hafta gelen indirimlerin ardından bugün yaklaşık 92 kuruşluk zam geldi
Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü benzine 2 lira 18 kuruş ertesi gün ise 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim gelmişti. Bugün ise benzine 92 kuruşluk zam geldi.
İndirimler bu gece itibarıyla tabelaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 45.09 TL
Motorin litre fiyatı: 44.32 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.68 TL
Motorin litre fiyatı: 45.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46.05 TL
Motorin litre fiyatı: 45.45 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 46.54 TL
Motorin litre fiyatı: 45.91 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 46.47 TL
Motorin litre fiyatı: 45.86 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 47.01 TL
Motorin litre fiyatı: 46.46 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 46.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.15 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.