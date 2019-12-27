Domates = kalp

Domatesi kestiğinizde, bu kırmızı sebzenin bir kalbin yapısına benzeyen birden fazla odası olduğunu fark edersiniz. Diyetisyen Elizabeth Somer, "Yapılan çalışmalarda, domateslerdeki likopen nedeniyle, onları yiyen kadın ve erkeklerde kalp hastalığı riskinin daha az olduğu bulundu.