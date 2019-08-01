Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Eşi Hakan Baş'ın baş harflerinden oluşan (H, B) plakaya sahip aracı içerisinde görüntülenen Soral, şoke oldu.

Minik köpeğini bir an olsun yanından ayırmayan oyuncu, muhabirlerle selamlaştıktan sonra bir mekana girdi.