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Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni fotoğraf: Büyülü saat!

Aralarındaki krizi çözerek ilişkilerine yeni bir şans veren Bensu Soral-Hakan Baş çiftinden yeni fotoğraf geldi. Fransa'nın Cannes şehrinde gün batımında kamera karşısına geçen ikiliden ünlü oyuncu, o kareleri, "Büyülü saat!" notuyla paylaştı

05.02.2022 - 07:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde ilişkilerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu. İkili arasındaki kriz çözüldü. Boşanmanın eşiğinden dönen çift, birlikteliklerini sürdürüyor.

  • "BÜYÜLÜ SAAT!"

    Aralarındaki buzları eriten Soral ile Baş, şu sıralar Fransa'nın Cannes şehrinde başbaşa tatil yapıyor. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyor. Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten ünlü oyuncu, paylaşımına, "Büyülü saat!" notunu düştü.

  • NELER OLMUŞTU?

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.

  • "BEBEK KRİZİ"

    Ardından ünlü çiftin aralarında 'bebek krizi' çıktığı iddia edildi. Söylentilere göre; Baba olmak isteyen Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.

    Ancak kariyerine öncelik veren oyuncu, "Benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabını verdi.

  • "MİNA CERAN İLE YAKINLAŞMA" İDDİASI

    Hakan Baş'ın ayrıca Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

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