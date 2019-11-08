"ÇOK GÜZEL BİR FİLM OLACAK"

Soral, "Çok heyecanlıyım. Hikaye gereği de çok güzel bir film olacak. Tarihe de çok meraklıyımdır. Birçok duyguyu bir arada yaşayan bir karakteri canlandırıyorum" ifadelerini kullandı.